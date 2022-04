Satellittbilder: Lik i gatene i over 3 uker

Analyser av satellittfoto fra den ukrainske byen Butsja viser at likene av drepte ukrainere lå i gatene i flere uker, skriver New York Times. Russland hevder at likene ble plassert der etter at russiske styrker forlot byen 30. mars.

Satellittbildene fra Maxar Technologies viser at mange av de sivile ble drept for over tre uker siden, og at flere har ligget siden russerne inntok byen 11. mars. I alt skal rundt 300 sivile være funnet drept i byen.