SAS: Avtalen er ikke signert

I en pressemelding skriver SAS at en avtale mellom de to partene ikke er signert og at meklingsprosessen fortsetter. Samtidig sier styreleder i SAS, Carsten Dilling, til Dagens Industri at partene har kommet til enighet.

Også NRK erfarer at partene er enige og at streiken avsluttes.