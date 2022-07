SAS: - Skal mye til for at vi velger å utsette

Meklingen mellom SAS og pilotene startet opp igjen klokken 08.00 i dag.Frist i meklingen er klokken 12.00 i dag.

900 piloter i Norge, Sverige og Danmark står klare til å streike, men leder i norske SAS-flygeres forening (NSF), Roger Klokset, sier de kan være med på å forhandle videre etter klokken 12.

– Om situasjonen krever det, gjør selvfølgelig vi det. Det er for dumt å bare forlate lokalet og sende 900 piloter ut i streik fordi en frist løp ut, sier Klokset på vei inn i forhandlingslokalene.

Marianne Hærnes, forhandlingsleder for SAS, sier at de vil forsøke å bruke timene som gjenstår godt. Hun er derimot ikke like positiv til en videre utsettelse av fristen.

– Det skal veldig mye til for at vi velger å utsette ytterligere en gang. Det må komme en avklaring, av hensyn til våre passasjerer.

– Det er ikke noe poeng i å utsette og utsette hvis man står langt fra hverandre. Da er det nok bedre å bare rive av plasteret, sier hun.