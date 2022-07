SAS vil gjenoppta forhandlingene med pilotene

SAS mener at partene i fellesskap må finne en løsning på flystreiken. Selskapet tar initiativ til å gjenoppta forhandlingene med pilotforeningene, skriver de i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Den pågående streiken påvirker tusenvis av våre kunder daglig, og mange ansatte i SAS jobber veldig hardt for å støtte berørte kunder, skriver SAS i pressemeldingen.

Til syvende og sist er det SAS sin langsiktige konkurranseevne som står på spill i forhandlingene, skriver SAS.

– Vår transformasjonsplan, SAS FORWARD, krever at alle interessenter bidrar, inkludert piloter. Konkurransedyktige tariffavtaler er en forutsetning for å sikre en fremtid for SAS og for alle våre 8000 ansatte.

SAS erkjenner at en ny runde mekling vil kreve innrømmelser fra begge parter, og at selskapet er villig til å ta sitt ansvar i den prosessen.