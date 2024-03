SAS søker konkursbeskyttelse i Sverige

Flyselskapet SAS søker konkursbeskyttelse i Sverige, opplyser selskapet i en børsmelding.

Grepet er tidligere varslet i selskapets redningsplan (Chapter 11-planen), og neste steg etter at en dommer i New York 19. mars i år godkjente selskapets plan for restrukturering

Det er den svenske delen av SAS, SAS AB som nå søker konkursbeskyttelse i Sverige.

Selskapet skriver i den samme børsmeldingen at dette ikke vil påvirke driften.