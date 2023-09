SAS med første overskudd på nesten 4 år

Nærmere 7 millioner passasjerer reiste med SAS i tredje kvartal, det høyeste antallet passasjerer på et kvartal siden før pandemien. For første gang siden 2019 rapporterte SAS også overskudd for kvartalet.

Totalt antall passasjerer økte med 36,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, som ble påvirket av pilotstreiken.

– Jeg er glad for å kunne oppsummere et sommerkvartal med høy aktivitet. Vi har fortsatt mye arbeid foran oss med vår transformasjonsplan for å sikre langsiktig konkurransekraft, men jeg ser på dette som et tydelig tegn på at vi er på rett vei og at arbeidet vårt gir resultater, sier Anko David van der Werff, administrerende direktør i SAS.