SAS kansellerte totalt 49 flyvninger fredag og lørdag

Flyselskapet SAS kansellerte totalt 49 av 1140 flyvninger som skulle gått fredag og lørdag denne helgen.

Alle flyvninger til, fra og innenfor Norge og Danmark gjenopptas.

Lørdag sa SAS at 18 fly måtte stå på bakken som følge av sikkerhetsrutiner. Dette førte til en rekke innstillinger og kanselleringer i hele Norden. Søndag er 11 av flyene tilbake i normal drift, opplyser flyselskapet til NRK.

– Dessverre vil det fortsatt være noen få kanselleringer på søndag. Åtte flyreiser er kansellert søndag 24. mars til og fra Arlanda, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Sund i SAS til NRK.

Passasjerer som er rammet av kanselleringene, oppfordres til å spare på kvitteringer og søke om kompensasjon.

– Vi har full forståelse for frustrasjonen denne situasjonen har forårsaket for våre passasjerer, og vi har gjort alt i vår makt for å løse situasjonen. Vi har jobbet intensivt med å ombooke alle berørte passasjerer til alternative flyvninger, og vi beklager dypt eventuelle ulemper dette måtte ha medført.