Samtaler mellom NRK og Sophie Elise i morgen

NRK skal tirsdag ha et møte med Sophie Elise og hennes management om podkasten «Sophie og Fetisha».

Som NRK Nyheter tidligere har skrevet, vil det viktigste temaet være hvordan avtalen hennes med NRK er bygd opp. Blant annet om Isachsen skal kunne ha inntekter fra andre kommersielle samarbeid i perioden hun lager podkast for NRK.

Se og Hør meldte tidligere i dag at samarbeidet skal avsluttes. Fungerende divisjonsdirektør Charlo Halvorsen sier i kveld at NRK skal ha sitt første møte med Steen Isachsen i morgen og at de ikke vil kommentere saken før samtalene er ferdig.