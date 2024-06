Sammenstøt i Tyskland før landsmøtet til AfD

Det har brutt ut sammenstøt mellom politiet og demonstranter i den tyske byen Essen, der ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland holder landsmøte i helgen, skriver NTB.

En stor gruppe demonstranter forsøkte tidlig lørdag morgen å bryte seg gjennom sperringer som politiet har satt opp ved messehallen der landsmøtet skal holdes. Politiet brukte pepperspray og batonger for å holde dem tilbake, opplyser en talskvinne for politiet.

Den tyske avsien Bild skrivet at det er ventet bortimot 100.000 demonstranter i byen i forbindelse med møtet, hvorav noen trolig vil forsøke å blokkere inngangen for å hindre at AfDs delegater kommer seg inn i Grugahalle.

Om lag 600 AfD-politikere er ventet til landsmøtet, der partiets to nåværende ledere, Alice Weidel og Tino Chrupalla, søker gjenvalg.