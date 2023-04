Samlet inn nær 500.000 for å redde hund med helikopter

Innsamling av penger for å redde en hund ned fra en fjellhylle på Hovden i Setesdal, er snart oppe i en halv million kroner. Hunden har stått fast på fjellhylla siden tirsdag. Politiet sier det er for farlig for redningsmannskaper å hente den ned, og har ikke villet kalle ut helikopter for å redde den.

Politiet sier de skal vurdere saken på ny i dag.