Sametingspresidenten: Nord-Fosen-avtale gjør slutt på menneskerettsbrudd

Det kommer fram i en pressemelding fra Sametinget.

– Med avtale både for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen sijte er det grunn til å mene at menneskerettsbruddet er bragt til opphør, og at avtalen legger et grunnlag for at menneskerettsbruddet kan repareres. Det er derfor avgjørende at staten raskt sikrer det nødvendige tilleggsarealet for begge sijtene, sier sametingspresident Silje K. Muotka.

Onsdag ble det kjent at reindriftorganisasjonen Nord-Fosen sijte har kommet til enighet med Roan vind. Avtalen innebærer at ingen av de omstridte vindturbinene fjernes, men at Nord-Fosen sijte får et tilleggsområde de kan bruke til vinterbeite.