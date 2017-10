Rykket ut til brann på Hisøya

Nødetatene rykket sent torsdag ut til en bygningsbrann i Kirkeveien på Hisøya. Beboeren på adressen er uskadd og sjekket av ambulansepersonell, ifølge politiet i Agder. Brannvesenet melder natt til fredag at de går over i etterslukkingsfasen.