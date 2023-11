Rykket ut etter melding om skudd

Store politistyrker rykket fredag kveld ut til Thon Hotel Astoria i Dronningens gate og Thon Hotel Opera i Bjørvika i Oslo etter melding om skudd, melder Avisa Oslo.

Et hotellrom ble undersøkt av beredskapstroppen. Meldingen om skudd viste seg om være falsk.

– Det var en ganske alvorlig innringning som gikk på at det hadde blitt løsnet skudd. Men vi har nå konkludert med at det ikke har skjedd noe og at det var en falsk melding, sier innsatsleder Lars Kostveit i politiet til avisa.