Ruter advarer om forsinkelser i Oslo og Viken

Kollektivselskapet Ruter ber folk sette av god tid når de skal ut og reise i Oslo og Viken onsdag.

Det kan forekomme større driftsforstyrrelser med hel- og delinnstillinger, skriver Ruter i en trafikkmelding.

– Vi gjør oppmerksom på at reisegarantien ikke er gjeldende ved slike forhold, skriver Ruter.

Det er sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Østlandet onsdag. Fra sent tirsdag kveld og fram til onsdag formiddag ventes det 5 til 15 centimeter med snø, skriver meteorologene på sine nettsider.

(NTB)