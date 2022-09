Russlands største popstjerne tar avstand fra krigen

Den russiske popstjernen Alla Pugatsjova tar avstand fra krigen mot Ukraina. Hun sier at den tar livet av soldater for falske mål, gjør livet hardere for vanlige folk og har gjort Russland til en paria i verden.

73-åringen er ifølge Reuters kanskje den mest berømte kvinnen i Russland. Pugatsjova er den mest kjente russer så langt som tar avstand fra krigen.

Hun har en popkarriere som strekker seg tilbake til 1970-tallet under Sovjetunionen. Pugatsjova er en rekke ganger blitt hyllet av president Vladimir Putin, som på bildet fra 2014.

Hennes ektemann, Maxim Galkin. er tidligere blitt klassifisert som en «agent for en fremmed makt» på grunn av sin kritikk av krigen.

Pugatsjova skriver søndag til sine 3,5 millioner følgere på Instagram at hun også ber om å «bli inkludert på sitt elskede lands liste over agenter for fremmede makter».