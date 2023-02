Russlands FN-ambassadør avbrøt ett minutts stillhet

Russlands FN-ambassadør nektet fredag å delta i ett minutts stillhet for ukrainere som har mistet livet i krigen, og ba om at «alle» drepte ble vist respekt.

Opptrinnet skjedde da Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ba som ett minutts stillhet for «ofrene for aggresjonen», ifølge Sky News.

Idet han og andre møtedeltakere reiste seg, begynte den russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia å dunke på mikrofonen sin, noe som førte til at alle satte seg ned igjen.

– Vi står opp for å vise respekt for minnet til alle ofrene for det som har skjedd i Ukraina, som begynte i 2014, sa Nebenzia.

– Alle de som forsvant. Alle liv er uerstattelige, la han til. (NTB)