Russland: Ukrainske droner skutt ned nær Moskva

Russisk luftvern har skutt ned ukrainske droner nær Moskva, ifølge russiske myndigheter.

Dronene ble skutt ned i Istra-distriktet i Moskva-regionen, samt i Kaluga-regionen, natt til tirsdag, idet de var på vei mot hovedstaden, ifølge opplysninger fra det russiske forsvarsdepartementet og Moskvas ordfører.

Ukrainske myndigheter hadde natt til tirsdag ikke kommentert opplysningene.

Kaluga ligger sørvest for Moskva. Istra ligger like nordvest for byen. (NTB)