Russland: Ukrainsk regimeskifte er ikke lenger et mål

Russland sier de ikke lenger har noe mål om å bytte ut regjeringen i Ukraina, noe som var uttalt mål da krigen startet.

– Det er ikke vårt mål at spesialoperasjonen skal endre regjeringen i Ukraina, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, ifølge Sky News.

Russiske myndigheter har hele tiden nektet for at invasjonen av Ukraina er en krig og kaller det i stedet for en militær spesialoperasjon.

Da russiske styrker gikk inn i Ukraina i februar sa de rett ut at de ønsket å sette inn sitt eget regime i nabolandet. Det bidro til frykt for Volodymyr Zelenskyjs liv, men den ukrainske presidenten har fortsatt å oppholde seg i den ukrainske hovedstaden.

Andre uttalte russiske mål er å hjelpe russisktalende i Donbas-regionen og kjempe mot det de omtaler som en «anti-russisk enklave».

(NTB)