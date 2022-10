Russland: Krim-brua gjenåpnes

Brua til den russiskannekterte Krim-halvøya, som sist helg ble rammet av en kraftig eksplosjon og brann, blir gjenåpnet for lastebiler, ifølge Moskva.

Den 19 kilometer lange brua fikk til dels store ødeleggelser i eksplosjonen forrige lørdag, ifølge Kreml som følge av en ukrainsk sabotasjeaksjon.

Ifølge russiske myndigheter eksploderte en lastebil med sprengstoff og satte fyr på et godstog med tankvogner. En kort seksjon av brua raste sammen.

Personbiltrafikken og togtrafikken over brua ble gjenopptatt få timer etter eksplosjonen. Lørdag åpnes det også for lastebiltrafikk, vel å merke etter at lasten først er inspisert, opplyste den russiske regjeringens talsperson Marat Khusnullin på et arrangement i Kazan fredag. (NTB)