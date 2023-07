Russland: – Retur av ukrainske soldater er brudd på avtalen

«Returen av lederne for terroristene i "Azov" fra Tyrkia til Ukraina er et brudd på vilkårene i de eksisterende avtalene» sier pressetalsmann for Russlands president, Dmitrij Peskov til RIA Novosti.

Han sier at betingelsene for retur ble brutt av både den tyrkiske siden og Kiev, ettersom soldatene, i henhold til avtalen, skulle være i Tyrkia til konflikten er slutt.

– Ingen informerte Russland om overføringen av lederne for terrorgruppen Azov fra Tyrkia til Ukraina, sier Peskov.

Han hevder at dette bruddet på avtalen må sees i sammenheng med «fiaskoer i den ukrainske motoffensiven» og at Kyivs styrker erfarer fiaskoer hver dag.