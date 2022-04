Russland vil ta kontroll over hele Donbas og sørlige Ukraina

Russiske styrker vil ta kontrollen over hele Donbas-regionen og det sørlige Ukraina, sier en russisk general.

Britisk etterretning har varslet at Russland vil sette alt inn på å vinne terreng i Øst-Ukraina og rykke fram i Donbas-området innen 9. mai, datoen for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland.

Den russiske hæren bekrefter fredag at målet er å ta full kontroll over Donbas, og sier det samme gjelder det sørlige Ukraina.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass skriver at Russland både vil opprette en korridor til den annekterte Krim-halvøya, samt til Transdnjestr, som grenser til Sør-Ukraina. (NTB)