Russland krever svar fra Frankrike

Den russiske ambassaden i Frankrike krever en forklaring fra franske myndigheter, etter at det ble kjent at et russisk lasteskip blir holdt tilbake i Den engelske kanal. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA, ifølge Reuters.

Franske myndigheter sier at de har grunn til å tro at skipet tilhører et russisk selskap, som mistenkes for å bryte EUs sanksjoner mot Russland, som er innført som på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

Skipet ble avskåret av franske styrker og tatt med til den franske havnebyen Boulogne-sur-Mer lørdag morgen.