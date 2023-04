Russland beskjøt egen by ved et uhell

Et russisk kampfly beskjøt den russiske byen Belgorod, nær Ukrainas grense, ved et uhell, opplyser russiske myndigheter. To personer ble såret.

En stor eksplosjon rystet byen og etterlot seg et 20 meter bredt krater i sentrum. Det opplyser Belgorod-regionens guvernør Vjatsjeslav Gladkov.

To kvinner ble såret i hendelsen. Vinduer på bygninger rundt eksplosjonsstedet ble knust. Biler og strømmaster fikk også skader.

Forsvarsdepartementet i Moskva opplyste senere at et russisk Su-34-fly mistet ammunisjon over byen. «En uregelmessig utskyting av ammunisjon» fant sted klokken 22.15 torsdag, står det i en uttalelse fra departementet.

Hendelsen er nå under gransking.

(NTB-AFP-DPA)