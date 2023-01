Russiske styrker hevder seier i Soledar

Sjefen for den private russiske hærstyrken Wagner opplyser ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at de kontrollerer den viktige ukrainske byen Soledar.

Ifølge Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin pågår det fortsatt kamper i sentrum av byen, skriver Reuters.

CNN sitereren en ukrainsk soldat i byen som sier at situasjonen nå er «kritisk». Han oppgir at dødstallene er så høye at «ingen teller antall døde».

Tirsdag opplyste ukrainske myndigheter at ukrainske styrker fortsatt holdt ut trass i de nye russiske angrepene mot gruvebyen.