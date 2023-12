Russiske rakett- og droneangrep mot Kyiv og Kharkiv

Minst 26 personer er såret i et russisk rakettangrep mot Kharkiv, ifølge lokale myndigheter. I Kyiv er luftvernet aktivert for å slå ned et droneangrep.

Ordfører Ihor Terekhov i Kharkiv, Ukrainas nest største by, opplyste natt til søndag at en boligbygning i sentrum av byen ble truffet. Flere personer ble sendt til sykehus. To mindreårige og en britisk journalist skal være blant de sårede.

Ifølge den lokale påtalemyndighetens kontor dreier det seg om til minst 26 sårede.

Opplysningene kom en times tid etter at militæradministrasjonen i Kyiv varslet at luftvernet i hovedstadsregionen er aktivert for å slå ned et russisk droneangrep.

