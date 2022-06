Russisk TV: Fremmedkrigere dømt til døden i Donetsk

Russisk TV melder at to briter og en marokkaner som kjempet for Ukraina, er dømt til døden i Donetsk. De to britene Aiden Aslin og Shaun Pinner ble vist frem sammen med marokkaneren Saaudun Brahim i en video som det russiske statlige nyhetsbyrået publiserte. De tre er anklaget for å være leiesoldater, men britenes familier sier de to tilhører et marineregiment i Ukraina. Dette skal være den første dommen mot fremmedkrigere i Donetsk.