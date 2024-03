Russisk rakettangrep mot Kharkiv

Et russisk rakettangrep har ført til ødeleggelser på strømforsyningen til Ukrainas nest største by Kharkiv, ifølge lokale myndigheter.

Tidlig fredag morgen kunne man høre rundt 15 eksplosjoner, uttaler byens ordfører Ihor Terehov.

Han sier at et russisk rakettangrep ser ut til å ha rammet byens strømforsyning, og at det har ført til delvis strømbrudd i Kharkiv.

Ordføreren har ikke sagt noe om mennesker er drept eller såret.

Også noen av byens vannpumper har stanset opp på grunn av angrepet, opplyser Terehov.

I den sentrale delen av Ukraina sier ordfører Oleksandr Vilkul i Kryvyj Rih at det ble hørt eksplosjoner i byen, men han har ikke kommet med detaljer.

Administrasjonen i byen Zaporizjzja sør i Ukraina har meldt om åtte rakettangrep.

Ifølge ukrainske myndigheter var det tidlig fredag morgen fortsatt flere russiske raketter på vei gjennom luftrommet.

(NTB)