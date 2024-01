Russisk oljelager i brann etter droneangrep

Et russisk oljelager i Brjansk-regionen står i brann etter et ukrainsk droneangrep, opplyser guvernør Aleksandr Bogomaz.

Dronen skal ha blitt skutt ned og traff et oljelager i byen Klintsy, skriver Reuters.

Det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti skriver at tre droner og to raketter av typen Totsjka-U ble ødelagt av russisk luftvern natt til i dag. En av dronene skal ha rukket å droppe eksplosiver over et oljelageret. Det er allerede innført terrorberedskap i fylket som følge av tidligere angrep fra ukrainsk side.

13 brannbiler er på stedet for å slukke brannen i oljelageret, opplyser guvernør Aleksandr Bogomaz. Ingen skal være skadet.

I går meldte den ukrainske etterretningstjenesten at et oljelager i nærheten av St. Petersburg ble truffet av en ukrainsk drone. Landets strategiminister Oleksandr Kamyshin har bekreftet at dronen var ukrainsk og har dermed kommet med en sjelden innrømmelse av et ukrainsk angrep på russisk jord, skriver Kyiv Independent.