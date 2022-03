Russisk journalist drept i bombeangrep i Kyiv

Den russisk journalisten Oksana Baulina ble drept under et russisk rakettangrep i Kyiv. Hun jobbet for den uavhengige nettavisen The Insider, som meldte om dødsfallet onsdag.

Baulina var i Kyiv for å dokumentere krigen og ødeleggelsene i Podil-distriktet i den ukrainske hovedstaden, da hun ble rammet av et russisk rakettangrep mot et kjøpesenter.

Hun dro til Ukraina som korrespondent og hadde flere rapporter fra Lviv og Kyiv, opplyser The Insider.

Tidligere jobbet hun som produsent for Anti-Corrupton Foundation.