Russisk general: Hæren forbereder «evakuering» av Kherson fylke

Den russiske øverstkommanderende generalen i Ukraina, Sergej Surovikin, hevder i et intervju med den statseide TV-kanalen Rossija at en «evakuering» av sivile fra Kherson-fylke er underveis. Den russiskutnevnte ordføreren i Kherson Vladimir Saldo sier at fire byer i fylket skal «flyttes» til den søndre bredden av elven Dnipro.

Surovikin beskriver samtidig situasjonen i Kherson som «spent», mens den ukrainske motoffensiven i regionen pågår.

Den siste tiden har ukrainske myndigheter innført et medieforbud om informasjon rundt offensiven i Kherson. Eksperter mener dette kan være tegn på at det kan bli større utviklinger i området i tiden som kommer.

Kherson er en av de fire regionene i Ukraina som nylig ble «annektert» av Russland i en ulovlig og ugyldig folkeavstemning.

Regionshovedstaden Kherson var den første store ukrainske byen som falt til russiske styrker etter invasjonen i februar.