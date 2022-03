Russisk avis meldte om 9861 drepte russiske soldater

Den regimetro russiske avisen Komsomolskaya Pravda skrev mandag at 9861 russiske soldater har mistet livet så langt under invasjonen av Ukraina.

Videre meldte de at 16.153 var blitt såret.

Storavisen siterte det russiske forsvarsdepartementet. Kort tid senere ble opplysningene i artikkelen endret.

Avisens redaktør, Vladimir Sungorkin, hevder overfor BBC at de hadde blitt hacket, og at han vil publisere en forklaring senere.

Tapstallene er betydelig høyere enn russiske myndigheter tidligere har offentliggjort. Den 2. mars oppga de at 498 soldater var drept.

Ukrainske myndigheter hevder at over 15.000 russiske soldater har mistet livet under krigen. Amerikanske myndigheter anslår at rundt 7000 russiske soldater har blitt drept.