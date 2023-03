Russebråk i Bergen

13 ungdommer i alderen 17 til 19 år er bortvist fra Bergen sentrum i forbindelse med et russearrangement, opplyser Vest politidistrikt. Tre unge er politianmeldt for ikke å ha rettet seg etter pålegg fra politiet, for å ha hatt slagvåpen og for ikke å ha oppgitt personalia.

Politiet har kontaktet flere foresatte og bedt dem hente sine ungdommer. Politiet understreker at det ikke har vært alvorlige hendelser og at det var god stemning.