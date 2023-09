Rupert Murdoch går av som styreleder i Fox News

Den 92 år gamle mediemogulen Rupert Murdoch går av som styreleder for Fox News og pensjonerer seg.

– Tiden er inne for meg til å innta en ny rolle, sier han i en uttalelse til kanalen.

Han går formelt av i november, og sønnen Lachlan kommer til å ta over etter ham som styreleder i begge selskapene. Han forsikrer om at han er ved god helse, og at han fortsatt skal holde et øye med bransjen.

– I hele mitt yrkesaktive liv har jeg daglig vært engasjert i nyheter og ideer, og det kommer ikke til å forandre seg, uttaler han.

Murdoch har bygd opp et av de største medieimperiene i verden.

Sønnen Lachlan Murdoch tar over for faren.

(NTB)