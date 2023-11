Rundt 80 norske borgere er nå er på vei fra Egypt til Norge.

Utenriksdepartementet bekrefter lørdag ettermiddag at rundt 80 norske borgere er om bord i flyet som nå er på vei fra Kairo til Norge.

Ved ankomst vil de bli tatt imot av helsetjenesten og et mottaksteam fra Ullensaker kommune. Ifølge Statsministerens kontor vil også Jonas Gahr Støre (Ap) være på Gardermoen for å ta dem imot.

– Vi er glade for at mange norske borgere har kunnet komme ut av Gaza og nå er på vei hjem til Norge. Utenriksdepartementet fortsetter å jobbe for at alle norske borgere som ønsker det skal få komme ut av Gaza så raskt som mulig, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Fredag varslet UD at de hadde satt opp en flygning med Norwegian fra Kairo lørdag 18. november.

Til nå har 101 norske borgere kommet seg over grensen fra Gaza. Lørdag er det gitt tillatelse til at ytterligere 146 norske borgere skal få reise ut av Gaza via grenseovergangen Rafah til Egypt.