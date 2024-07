Roskilde-artist avlyser

Sydafrikanske Tyla (22) skulle være blant headlinerne på Roskilde-festivalen onsdag.

Tirsdag melder arrangøren at Tyla har avlyst.

«På grunn av uforutsette omstendigheter, er Tyla dessverre blitt tvunget til å avlyse sin konsert på årets festival. Vi jobber med å finne en erstatning.» melder festivalen.

Ifølge Ekstra Bladet avlyste Tyla sin planlagte verdensturné tidligere i år på grunn av en skade hun har slitt med i lengre tid.

Søndag var artisten til stede på BET Awards i Los Angeles, der hun vant pris som både Best New Artist og Best International Act. Hun fremførte også «Jump».