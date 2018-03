Rønneberg oppsummerer rettsdagen

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg oppsummerer rettsdagen. Rønneberg mener Peter Madsens forklaring var delvis usammenhengende. Rønnberg mener noe av det viktigste som kom frem var at Madsen opprettholdt at Kim Walls død skyldtes et uhell, og at han hevder han forsøkte å kaste henne over bord før han parterte henne.