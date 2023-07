Roligere i franske byer: 78 arresterte i natt

Etter fem netter på rad med voldsomme opptøyer har det vært roligere i landet i natt. Mandag morgen meldes det om 78 arrestasjoner. Fortsatt er 45.000 politifolk utstasjonert, skriver avisa Le Monde.

Søndag ledet president Emmanuel Macron et krisemøte i regjeringen, opplyser Elysee-palasset. Et av temaene var om det var behov for å innføre unntakstilstand for å gi politiet ekstra maktmidler.

Macron skal mandag møte lederne for de to kamrene i nasjonalforsamlingen for å tiltak for å dempe uroen etter drapet på en 17-åring i Nanterre sist tirsdag.

Tirsdag skal Macron møte ordfører i 220 byer som har vært rammet av opptøyene.