Roger Waters avlyser konserter i Polen

Artisten Roger Waters har avlyst to konserter i Polen etter kritikk over hans holdninger til Russlands krig mot Ukraina, meldte polske medier lørdag.

Waters skulle etter planen ha to konserter ved Tauron Arena i Krakow i april neste når.

Byrådet i Krakow skulle i kommende uke stemme over om de ønsket Water til byen eller ei.

Tidligere denne måneden skrev Waters et åpent brev til førstedamen i Ukraina, Olena Zelenska. Der han mener «ekstreme nasjonalister» i Ukraina har ført landet ut i krig. I tillegg har han kritisert vesten for å støtte Ukraina med våpen. Waters har også kritisert Nato som for å ha provosert Russland, skriver nyhetsbyrået AP.

Roger Waters skal ha to konserter i Norge i april neste år.