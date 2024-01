Rogalands Avis legges ned

Rogalands Avis legges ned etter 125 år. De ansatte ble informert på et allmøte torsdag.

Det bekrefter klubbleder Kristoffer Knutsen overfor Journalisten.

– Det er utrolig trist. Ikke bare for elleve ansatte, som nå ikke vet hva som skjer med jobbene deres, men også demokratiet i Stavanger. Ytringsfriheten får en kraftig nedskjæring i vår region og en historisk institusjon legges ned, sier Knutsen.

Dermed avsluttes et 125 år gammelt kapittel i Stavangers mediehistorie. Den endelige beslutningen ble fattet på et styremøte hos Rogalands Avis-eier Dagsavisen AS torsdag.

– Beskjeden kom på et allmøte etter en prosess gjennom cirka to uker. Det har vært to veldig tunge uker. Begrunnelsen er økonomi, sier Knutsen til NRK.

Dagsavisen har i flere år hatt en modell for publisering der avisen utgir flere lokale utgaver som kombinerer innhold produsert sentralt i Oslo og stoff produsert i lokale redaksjoner.

Moss Dagblad og Drammen Fremtiden hadde denne modellen, men begge er avviklet. Da Fredrikstad-avisen Demokraten ble lagt ned i fjor, var Rogalands Avis den eneste som var igjen.

Nå legges også den ned.

– Vi har jobbet døgnet rundt for å finne muligheter for Rogalands Avis. Nå vet vi ikke hvor lenge vi skal lage avis. Det er tomt på kontoret akkurat nå, sier Knutsen til NRK.

Bjørn Sæbø (bildet) er sjefredaktør i Rogalands Avis. Han har tidligere uttalt til NRK at avisen har gjort det beste ut av ressursene de hadde.

– Vi har for eksempel fulgt lokalpolitikken veldig tett. Så hvis vi forsvinner, går det utover den lokalpolitiske dekningen i Stavanger.

(NTB og NRK)