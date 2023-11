Rogaland Ap ut mot Støres budsjett-grep

Rogaland Ap støtter ikke regjeringens forslag til endringer i den såkalte CO2-kompensasjonsordningen.

Fra før har LO-forbundet Industri Energi truet med streik om endringene som foreslås i statsbudsjettet, ikke blir omstøtt av Stortinget.

– Rogaland Arbeiderparti er bekymret for at det foreslåtte kuttet i CO2-kompensasjonsordningen i skaper uforutsigbarhet for norsk industri, heter det i en uttalelse fra fylkeslaget.

Fylkeslaget mener budsjettforslaget må justeres i tråd med innspill som har kommet fra Industri Energi og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri.

– CO2-kompensasjonsordningen er en av de viktigste rammevilkårene for industriutvikling i Norge, framholder Rogaland Ap.