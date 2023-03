Rødt på europeiske børser etter bankkollaps i USA

Pilene peker ned på hovedindeksene i Norge, Storbritannia, Tyskland og Frankrike mandag morgen.

Oslo børs er i skrivende stund nede over 2,2 prosent. AFP knytter de røde tallene til forrige ukes bankkollaps i USA.

Silicon Valley Bank er satt under konkursbeskyttelse i det som betegnes som den største bankollapsen siden finanskrisen. To ytterligere banker er stengt. USA har tatt en rekke grep for å øke tilliten til det amerikanske bankvesenet.

Frankrikes finansminister har avvist at dette påvirker det franske banksystemet, det samme har Tyskland. Britiske myndigheter har lagt til rette for at storbanken HSBC kan kjøper den amerikanske bankens britiske arm.