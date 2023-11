Rødt-lederen: En alvorlig sak

– Dette er en alvorlig sak. Det er viktig at han nå har fortalt åpent og ærlig om dette, og ber om den hjelpen han trenger, skriver Rødt-leder Marie Sneve Martinussen i en e-post til NRK.

I ettermiddag meldte VG at tidligere leder i Rødt, Bjørnar Moxnes har blitt tatt for fem nye tyverier fra en matbutikk i Oslo. Han har godtatt et forelegg fra politiet, og forteller til VG at han har psykiske helseproblemer.

– Jeg skjønner at Bjørnar har hatt det skikkelig tungt og vanskelig, det er vondt å høre. Jeg er glad for at han nå har klart å dele dette og at han skal ta tak i problemene. Vi vil gi han den støtten han trenger fra oss for å få det til, skriver hun også i e-posten.