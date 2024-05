Røde Kors har åpnet feltsykehus i Rafah

Røde Kors har åpnet feltsykehus i Rafah lengst sør på Gazastripen, der over 1 million internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt fra israelske angrep.

Norges Røde Kors skal koordinere driften av feltsykehuset. Også Røde Kors i ti andre land samt Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) bidrar.

Norges Røde Kors har skaffet til veie mye av utstyret, og 13 norske helsearbeidere er nå på plass i Rafah.

Sykehuset har 60 senger og kan gi helsehjelp til omtrent 200 mennesker om dagen i poliklinikken.

– Vi er glade for at vi nå er i gang og behandler pasienter. Dette feltsykehuset er et av tiltakene Røde Kors setter inn etter å ha jobbet for å styrke helsetjenestene helt siden konflikten brøt ut, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.