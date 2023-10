Rocky-stjerne Burt Young er død

Burt Young døde i Los Angeles 8. oktober, melder New York Times. Han ble 83 år gammel. Young ble i 1976 verdenkjent som Paulie, den gretne svogeren til Rocky Balboa i filmen «Rocky» som også gjorde Sylvester Stallone verdenskjent. Young ble Oscar-nominert for rollen. Men han spilte også i andre storfilmer som «Chinatown» og «Once Upon a Time in America».