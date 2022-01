Robert Durst er død

Den drapsdømte eiendomsarvingen Robert Durst (78), kjent fra HBO-dokumentaren «The Jinx», er død, melder ABC News.

Durst ble i oktober dømt til livsvarig fengsel for å ha skutt og drept sin venn Susan Berman i Beverly Hills i 2000. Han ble i november også tiltalt for å ha drept sin kone, som forsvant for 40 år siden. Durst, som satt fengslet, døde av naturlige årsaker knyttet til en rekke helseproblemer, opplyser forsvareren hans.