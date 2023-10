Riksrevisjonen: Verdier skjules i utlandet - Skatteetatens kontroll er for dårlig

Det norske fellesskapet taper 7 milliarder kroner i året på at inntekt og formue skjules i utlandet og unndras skatt, ifølge Riksrevisjonen.

– Skatteetaten har beregnet et årlig skattetap på rundt 7 milliarder kroner. Konsekvensen er at fellesskapet mister betydelige inntekter og at tilliten til skattesystemet settes under press, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han sier det er kritikkverdig at Skatteetaten ikke kontrollerer innrapporteringen av utenlandsverdier bedre.

– Vi har sett at vi har hatt for få kontroller på dette området. Derfor har vi allerede tatt grep, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.