Riksrevisjonen: NSM informerte ikke om låneavtalen

Riksrevisjonen har på nytt gått gjennom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sitt regnskap for 2022 og annen relevant informasjon, skriver Riksrevisjonen i pressemeldingen.

Låneavtalen med Norwegian Property er ikke omtalt i årsregnskapet. NSM informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen.

«Da Riksrevisjonen ble kjent med NSM-saken fredag 8. desember, gikk vi umiddelbart inn i den. Vi har på nytt gått gjennom regnskapsdokumentasjonen og annen relevant informasjon for 2022. Låneavtalen med Norwegian Property er ikke omtalt i årsrapporten eller årsregnskapet til NSM» heter det i pressemeldingen.

Riksrevisjonen har også hatt dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og NSM. Det har ikke kommet frem ny informasjon som tilsier at Riksrevisjonen burde vært kjent med den ulovlige låneavtalen, heter det i pressemeldingen.

Riksrevisjonen ga en ren revisjonsberetning for 2022-regnskapet, med utgangspunkt i informasjonen de var gjort kjent med.

─ Vi vet nå at grunnlaget for vår konklusjon var ufullstendig. Basert på informasjonen vi har i dag, konstaterer vi at NSM ved utgangen av 2022 hadde brutt vesentlige lover og regler, sier riksrevisor Karl Erik Schjøtt-Pedersen.