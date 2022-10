Riksrevisjonen: Forsvarets fregatter har fortsatt betydelige mangler

Riksrevisjonen slår i en ny undersøkelse fast at Sjøforsvarets fregattvåpen fortsatt er mindre operativt enn forutsatt av Stortinget.

– I dag ser vi at det har skjedd forbedringer, men at flere av utfordringene fortsatt gjelder. Det går ut over fregattvåpenets operative evne, og er svært alvorlig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Undersøkelsen av fregattvåpenets operative evne er en oppfølging av en rapport fra 2016/2017.

Den gang konkluderte Riksrevisjonen blant annet at det var store mangler ved fartøyenes tekniske tilstand, tilgang til reservedeler og opplæring av personell og bemanning.