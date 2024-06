Riksrevisjonen gir sterk kritikk til Forsvarets materiellanskaffelser

Riksrevisjonens nyeste undersøkelse viser at det er store svakheter i måten investeringer i nytt forsvarsmateriell gjennomføres på.

– I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det alvorlig, konkluderer de i en fersk rapport.

Riksrevisjonen peker blant annet på at investeringer tar for lang tid, at prosjekter må nedskaleres for å holde seg innenfor rammene, og at forsvaret ikke beregner godt nok hva drift vil koste.

Til sammen gjør dette at Forsvaret ikke får den operative effekten som er forventet, sier Riksrevisjonen.

Forsvarsdepartementet skal ha visst om problemene lenge, men ikke klart å løse dem.

Revisjonen kaller dette sterkt kritikkverdig, det sterkeste kritikknivået Riksrevisjonen kan gi.