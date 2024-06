Riksmekleren: Mekling på overtid i Norwegian-meklingen

Det blir mekling på overtid i Norwegian-meklingen, opplyser riksmekler Mats Ruland rett før midnatt.

Den opprinnelig fristen gikk ut ved midnatt natt til lørdag.

Det er arbeidsgiver NHO Luftfart og fagforeningen Parat som er hos riksmekleren. Hvis det blir streik går 17 piloter ut lørdag, og mandag trappes en eventuell streik opp.

Kjernen i striden er bedre ordninger for fritid og lønn for Norwegians rundt 700 piloter. Norwegians piloter krever mellom 25 og 38 prosent lønnsøkning over en periode på to år.